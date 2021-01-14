阿豪（化名）與小貞（化名）在夜市做生意，因而與唐姓客人熟識。某次夫妻大吵，小貞找唐男聊天，結果聊出感情，兩度到摩鐵發生性關係，兩人對話包括「他的比我粗壯」、「你的需求也太少了吧」等語。阿豪發現後，找來3人假扮唐男妻子的朋友，讓小貞簽下自白書、保證之後不會再犯，這份自白書也成為關鍵證據，法院判唐男需賠阿豪20萬元。

根據判決書，阿豪與小貞2015年2月間結婚，婚後育有兩女。阿豪指出，妻子從2018年11月間開始對他日漸冷淡，他偷偷查看妻子手機，發現她與唐男怪異對話，為了查證自己是否被戴綠帽，阿豪找來3名小貞不認識的朋友，假冒是唐男妻子的友人前去質問。

小貞坦承與唐男在桃園市與台北市摩鐵共發生2次性關係，還當場簽下自白書，答應事後願意負起民事及刑事責任，並保證自己往後不會再犯。

阿豪拿到告白書後5天就協議離婚，並對唐男及前妻提告求償250萬元，不過之後對小貞單獨撤告。桃園地院審理發現，唐男與小貞LINE對話內容有：「他的比我粗壯」、「妳應該被弄的很空」、「對啦對啦～」、「一個月1-2次」、「你的需求也太少了吧」、「他走過我沒感覺，我那有可能這樣認輸」等語，加上小貞的自白書，判唐男需賠阿豪20萬元。

不過阿豪與唐男皆對判決不服，雙雙提出上訴，高等法院合議庭認為，雙方上訴皆無理由，駁回上訴。

(中時新聞網)