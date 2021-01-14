聲援香港反送中運動、在台開設「保護傘」餐廳的港籍律師黃國桐，今(14日)6時許，在臉書透露，香港警務處國家安全處人員到他家；隨後有消息傳出，黃國桐因涉嫌協助12名港人偷渡越境被捕。

黃國桐今在臉書寫下，「國安大概6:10到我家，暫不知哪警署，會不斷更新」，但他後來並未繼續更新貼文。而據《東網》報導，警方國安處在今早行動中，於多區以「協助罪犯」罪名，共拘捕8男3女，年齡介於18歲至72歲，被捕人士已被警方扣查，黃國桐也在其中。

該報導提到，黃國桐涉嫌協助12名港人偷渡越境被捕；至於經黃國桐協助的12名港人偷渡越境被捕一案，已於去年12月30日宣判。

之前因香港反送中風潮未歇，許多港青選擇來台尋求庇護及工作，黃國桐去年4月16日在北市新生南路三段台大附近開設「保護傘」餐廳，提供港青在台工作。不料，餐廳營業滿半年之際，成為繼「銅鑼灣書店」負責人林榮基、香港藝人何韻詩遭人潑漆後，第3個遭受攻擊的目標；案經台北地院審理後，法官認為4名嫌犯已認罪，所犯罪名不重，裁定每人各5萬元交保，限制出海、出境8個月。

(中時新聞網)