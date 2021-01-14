港姐冠軍出身的女星吳綺莉，比起演藝成績，更為人所熟知的，是她與影壇巨星成龍之間的婚外情，還生了一個女兒「小龍女」吳卓林，事實上不僅母女倆這些年吃了苦，吳綺莉的身世也很曲折，日前她貼出舊照，透露跟生父37年沒聯絡，如今再聯繫上，她的心情早已淡然。

吳綺莉在選上港姐冠軍後出道，但演的戲不比她花邊新聞精彩，1999年爆出與已婚的成龍搞婚外情，同年10月被爆已懷孕4個月，之後在媒體專訪中，吳綺莉認了孩子的爸是成龍，成龍則開記者會說出經典金句「我犯了全天下男人都會犯的錯」，但卻放母子倆相依為命，吳綺莉以單親媽身分，將吳卓林撫養長大。

而吳綺莉的原生家庭，也充滿艱辛與遺憾，她日前曾曬出一張舊照，表示元旦時收到生父的電話聯繫，而兩人已失聯37年，「最後一次見面也只是在馬路上遇到」，昨她出席活動，聊到爸爸，透露跟爸爸分開時，她還是個要被媽媽抱著的小女孩。

吳綺莉也聊到跟父親睽違37年的通話內容，爸爸要她小心身體，她則回應：「您女兒快50啦、我還好您放心」，爸爸則分享已經買好了自己的墓地，讓吳綺莉失笑，直言：「這是什麼父女的對話，2021年感謝天父、感恩每一天」。

吳綺莉透露，爸爸雖然已年過70，但聲音聽著不像老人，還有種健壯硬朗的感覺，也坦言雖然通了電話，但父女倆多年來沒聯絡，「關係生疏」，她表示希望爸爸回到香港生活，只是被爸爸回絕，理由是老人家在美國住了幾十年，已經習慣了，吳綺莉則坦言自己有飛機恐懼症，而坐船來回又太久，所以沒意願去美國找爸爸。

(中時新聞網)