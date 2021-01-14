寒流來襲，連日來全台猝死案頻傳，別以為不出門就沒事，醫師表示，房間太冷也會增加猝死風險，多數人都忽略猝死案發生的3大死角，從過去案例發現，其實很多猝死案都是發生在床上、浴室旁或房間內，尤其在脫光衣服、洗澡前後和睡眠中最危險。

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胸腔暨重症專科醫師黃軒在部落格《探路客》發文表示，如果室溫一直很冷，會刺激交感神經系統興奮、體內的兒苯酚胺分泌增加，會使人體血管收縮、血壓升高、心跳加快，心臟負荷也會變大，使得耗氧量增加，嚴重時心肌會因缺血缺氧而猝死。

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黃軒引述日本的研究指出，清晨的房間每下降10°C，你的血壓就會上升8.2 mmHg，人體在不知情的情況下沉睡，心臟血管若繼續縮緊，當心臟一時負荷不來時，就可能發生意外。

另一研究也指出，房間溫度每下降1°C，猝死率就會升高5.6%，這就是為什麼猝死案常常發生在房間內；醫學研究也證明，身體如果一直處在很冷的環境，血液濃度會增加，使得血管阻塞機率上升，進而容易誘發血栓。

到底房間內的溫度要維持幾度才安全？黃軒表示，醫療研究發現，有心血管疾病患者或慢性阻塞性肺病的患者，冬天在18-21°C的房間內，是較安全的環境，呼吸症狀也較不容易發作，尤其在夜晚，房間內要維持至少9小時在18-21°C是較舒服的環境。

至於如何讓房間保暖？黃軒說，如果室溫超過20℃，不需要開任何暖氣，如果房間內只有部分區域需要提高溫度，建議使用電暖器；若是較大空間時則建議使用熱空調，這樣更能省電。如果冷空氣是從窗邊吹進來，電暖爐就應該放在窗戶旁邊，才可以把房內冷空氣變暖，並發揮較長時間的保暖功效。

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(中時新聞網)