為搶攻年節商機，富邦媒(8454)旗下momo購物網網羅市場上各大品牌「年節限定商品」，並鎖定年貨置辦需求，預估帶動買氣年增50%。

農曆年將至，momo購物網分享，每年春節前夕各大品牌皆紛紛推出年節限定商品吸引買氣，而今年適逢農曆牛年，「生肖牛元素」成超夯設計，各大品牌商品也穿上「喜慶紅新裝」迎新春，momo《牛B年貨節》暖身活動熱鬧開跑，力推兩大線上送暖活動。

迎接農曆新年，富邦媒旗下momo購物網網羅市場上各大品牌「年節限定商品」搶攻春節商機，並鎖定年貨置辦需求，即日起至1月18日開跑《牛B年貨節》暖身活動，祭出掃除用具、伴手禮、年菜等精選商品3折起，預估帶動買氣年增50%。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，109年12月全公司合併營收約64.8億元，年增約25.6%，為歷年同月新高，去年第4季合併營收逾206.7億元，年增30%、累計109年合併營收約672億元，年成長29.6%，同步創下單季及全年營收歷史新高。

(時報資訊)