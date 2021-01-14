美股消息面：

1.市場看好拜登的新政府將擴大政府支出，以及在度過新冠肺炎疫情危機後經濟將持續復甦，周三美元重拾自多年低點反彈的動能。尾盤美元指數漲0.37%，報90.359，與上周跌至的三年低點（89.21）相比，美元指數已上漲1.3%。

2.雖然數據顯示上周美國原油庫存下滑，但投資人對全球疫情加劇將削弱燃油需求仍感擔憂，周三美國期油跌30美分或0.6%，為每桶52.91美元。布蘭特期油跌52美分或0.9%，為每桶56.06美元。

3.儘管美元反彈，但由於數據顯示美國消費者物價上揚，以及市場預期拜登政府推出更多財政激勵措施可能進一步推動通膨升高，周三金價持穩，紐約期金上漲10.7美元或0.6%，報每盎司1,854.90美元。

4.美國財政部周三公布，2020年12月財政赤字為1440億美元，遠超出2019年的財政赤字130億美元，並創同期新高。

5.美國2020年12月消費者物價指數（CPI）較11月上漲0.4%，符合市場預期；與2019年同期相比上漲1.4%，高於市場預期的漲1.3%。核心CPI月漲0.1%、年升1.6%，均符合預期。美國12月民間每周平均實質所得升高0.1%。

6.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數上升16.7%，遠高於前一周的成長1.7%。30年期固定抵押貸款利率為2.88%，高於前一周的2.86%。

(時報資訊)