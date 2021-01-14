章子怡首部電視劇作品《上陽賦》日前開播，她從15歲少女王儇開始演起，卻引來網毒舌酸章子怡沒少女感，而現在連章子怡的戲服都引發討論，就有網友評論章子怡的古裝像花玉米、糖果包裝紙，甚至像長頸鹿，讓章子怡哭笑不得寫下：「笑著活下去」。

章子怡昨（13日）就在微博曬與友人的對話截圖，原來是有網友在討論她在《上陽賦》的造型，章子怡的古裝戲服一下被說像花玉米、糖果包裝紙，甚至章子怡一張穿花色斗篷的騎馬照，也被笑說像長頸鹿。

《上陽賦》播出後話題不斷，連戲服也引發討論，讓章子怡自嘲Po出一張含淚微笑的劇照，並像自己喊話「笑著活下去」，事後章子怡也哭笑不得直呼：「我就想知道大家的想像力還能有多豐富」。

章子怡戲服像被說像花玉米、糖果包裝紙。（圖／取材自章子怡微博）

其實《上陽賦》是「國際章」章子怡首部電視劇作品，不過她仍逃不過被網友用放大鏡檢視的命運，該戲自上周播出後，從少女開始演起的章子怡，就被網酸沒少女感，虧她下個月就要過42歲生日了，卻還在演15歲的少女王儇，微博當時還以「章子怡少女感」登上熱搜榜。

對於年齡負評，章子怡則親上火線回應：「少女感沒有什麼不好，但請別強加在我身上」，認為自己是本分塑造角色，「其他對我的消費大可不必！」同時，章子怡也表示「我演王儇的時候38歲，下個月42，這兩個數字哪個跟少女有關？」

(中時新聞網)