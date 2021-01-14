蘋果(Apple)執行長庫克(Tim Cook)接受美國CBS電視台專訪，周二(12日)釋出預告顯示有與產品無關重大宣布，讓各界猜測，包括iOS隱私權政策、庫克退休都成候補答案，但結果全錯，重大宣布是蘋果將砸1億美元推動「種族平等與正義計畫(Racial Equity and Justice Initative，縮寫REJI)」。

庫克的宣示其實去年6月在其Twitter就曾經透露，當時非裔美國人佛洛伊德(George Floyd)遭警方以不符比例原則的壓制窒息身亡，事後身上沒有發現任何攻擊性武器。此事件最後引發全美非裔抗議，發起「黑人的命也是命(Black Lives Matter)」運動，還獲得全球聲援。

REJI專案旨在推動美國有色人種社群(包含但不限非裔)平權，透過提高教育等作法來協助有色人種成為各領域佼佼者。庫克稱，蘋果將會與其他相關團體成立推進中心，性質是創新與學習中心，讓有色人種也有同等受教權。

專案在庫克正式透過主流媒體宣布前已經開始推動，蘋果與南方電力公司(Southern Company)等合作，自身已經先撥款2500萬美元，希望推進中心能藉由與亞特蘭大大學合作的線上平台，提供學員各種教育協助，也會提供蘋果強項、也就是程式開發的相關課程。

庫克表示，蘋果始終致力於實現公平和包容，也很榮幸參與其中，實現該公司一直重視的普世價值，未來會與不同產業但理念相同的企業、團體合作，共同推動REJI。此消息在周三(13日)美股開盤前宣布，當日蘋果最終收漲1.62%，盤後續升0.20％，暫報131.15美元。

(中時新聞網)