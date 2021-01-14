相信不少民眾都經歷過頭痛、眼痛、膝蓋痛等疼痛問題，而有時甚至吃感冒藥、止痛藥等都未見好轉，疼痛依舊持續，相當惱人。對此復健科侯鐘堡醫師表示，若常有疼痛情況，經過相關醫師檢查確定沒有相關病理問題，往往是因為「激痛點」蔓延所致。

復健科侯鐘堡醫師表示，若常有疼痛情況，經過相關醫師檢查確定沒有相關病理問題，往往是因為「激痛點」蔓延所致。(圖/今健康提供)

●找出疼痛的根源：激痛點

疼痛點主要分成「痛點」和「激痛點」兩種，痛點泛指感覺疼痛的地方，激痛點指得則是疼痛的根源。而激痛點又可分為「真激痛點」和「潛伏激痛點」兩種，真激痛點指得是真正問題的出處，潛伏激痛點則可視為真激痛點的潛力股，正在隱隱作痛，將來可能成為真激痛點。痛點平常雖然感覺到疼痛等不適，但按壓下去通常不會痛；相反的激痛點感覺得到疼痛，但按壓下去會感覺得到更痛，甚至周圍也會開始痛。

●激痛點久未改善，易出現轉移疼痛

侯鐘堡醫師表示，人體的筋膜是一體的，激痛點若遲遲未改善，就會出現「轉移疼痛」，顧名思義就是痛點轉移到其他的地方，如前述無病理問題的頭痛、眼痛就常見出於「頸椎激痛點」，特別是眼睛若有出現健康問題，一般而言鮮少是以疼痛的方式表現。像是太陽穴、頭頂等常出現的頭痛症狀，也很常是因為頸椎退化產生了激痛點所致，久未改善變蔓延致頭部產生疼痛，這樣的比例通常占了約7~8成左右。

●常見因轉移疼痛的頭痛問題

．太陽穴疼痛

因此在經過確認非病理問題後，頭痛的問題可找復健科醫師協助，在門診也可以詢問醫師能夠按摩哪一處的肌肉、筋膜，以求疼痛緩解。侯鐘堡醫師就舉例，像是太陽穴感到疼痛，就常是出自於該側的頸部下緣，可用按摩球等適合的物品，從胸鎖乳突肌，也就是鎖骨開始往上延伸的肌肉，輕輕的作按摩，便有利改善太陽穴疼痛。

常見因轉移疼痛的頭痛問題-太陽穴疼痛。(圖/今健康提供)

．後腦杓、頭頂痛、眼痛

後腦勺疼痛、頭頂痛激痛點則常見出現於後頸部的下段頸夾肌激痛點，或常因駝背引起的提肩夾肌緊繃，現蹤機率相當頻繁的「超級激痛點」，就常見出現於提肩夾肌，約10個有8個出自於此。改善方式可躺平於地上，以身體重量推壓按摩球，如此便有助於減緩。值得一提的是，下段頸夾肌激痛點偏上處，也就是中醫指的風池穴位置附近，其痛點較深層，就很有可能延伸致眼部造成疼痛。

常見因轉移疼痛的頭痛問題-後腦杓、頭頂痛。(圖/今健康提供)

常見因轉移疼痛的頭痛問題-眼痛。(圖/今健康提供)

．前額痛

前額疼痛也是相當常見的一種疼痛，且常被誤認為是鼻竇問題，但實則因額肌激痛點所起，侯鐘堡醫師建議可以想像將額頭劃出一個三角形的區域，用手指或按摩球對這個區域進行按摩，如此也有助於舒緩。

常見因轉移疼痛的頭痛問題-前額痛。(圖/今健康提供)

●膝蓋疼痛也可能是轉移疼痛

除了頭痛以外，膝蓋疼痛也相當常見，大多數民眾可能會直接就連想到「膝蓋退化」，不過其實膝蓋疼痛也可能是因為激痛點所起，侯鐘堡醫師就將膝蓋疼痛問題分成「可以自己解決的」和「不能自己解的」兩種。

常見因轉移疼痛的頭痛問題-膝蓋痛。(圖/今健康提供)

可以自己解決的問題，指得就是因激痛點所起的問題，這樣的問題常見於過度使用大腿前面的四頭肌，如爬山很常運用到四頭肌作停剎的動作，使四頭肌緊繃而漸漸產生激痛點，進而使膝蓋受到影響。因此若發現自己有膝蓋疼痛的問題，而週邊肌肉可能因為運動過量緊繃，可用按摩的方式舒緩肌肉，對於舒緩相當有幫助。

而無法自行解決的問題，就是像民眾常聽到的退化性關節炎、韌帶受損、骨骼、軟骨受損等問題，這類型的就無法靠按摩的方式舒緩。因此也建議民眾若有發現疼痛情況，應盡早前往醫院檢查，確認問題後再選擇改善方式為佳。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)