南韓女神孫藝真不僅因夯劇《愛的迫降》再創事業高峰，還和男神玄彬擦出愛火，2021元旦大方認愛後，受到各國粉絲祝福，11日是她39歲生日，經紀公司MSteam娛樂特地製作一段慶生影片，滿滿陳年舊照出土，讓網友都驚呼女神完全沒變，不過也因為剪輯手法太過復古，意外成為笑柄。

孫藝真歡慶39歲生日，不僅粉絲集資，在地鐵燈箱、電影院電視牆等地方，登廣告替她慶生，所屬經紀公司也把各處的慶生活動記錄下來，並加入她過去慶生的舊照，剪輯成「孫藝真國內外粉絲的生日應援現場」影片，可看到天生麗質的她，多年來依舊美艷動人，和現在差距根本不大，凍齡美貌相當驚人。

孫藝真今昔對比幾乎沒變化。(圖／翻攝自YouTube)

孫藝真舊照出土。(圖／翻攝自YouTube)

不過影片卻引來網友正反兩極評價，有粉絲大讚公司用心，但也人認為影片毀了孫藝真形象，因為內容過於老派，剪輯手法也很粗糙，紛紛留言要公司改善品質，苦勸他們招募新的剪輯師，但批評留言全數被公司默默刪除。之後公司也刪除本來近1分鐘影片，重新上傳一段3分多鐘影片，並拿掉陳年舊照，僅留下她在《愛的迫降》中的慶生橋段。

孫藝真和玄彬因為2度合作，加上默契十足，頻傳出戀情，不過都遭到雙方否認，兩人直到《愛的迫降》播畢後，才假戲真做，因為發現興趣相同，透過高爾夫球培養出感情，最後才正式在一起，目前交往8個月

(中時新聞網)