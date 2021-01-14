「小明們」何時才能回家？去年新冠肺炎爆發，許多滯留大陸的台灣陸籍配偶子女，被拒於國門之外，有家歸不得，不過，隨著歐美也爆發新冠變種病毒後，首架自英國包機返台的班機，引發外界質疑防疫規格不如武漢包機嚴謹。

新冠肺炎肆虐全球，甚至英國出現變種病毒，台灣第一時間卻遲遲不斷航，甚至一架自英國返台班機，114名旅客中就有3名確診，其中一名還是英國變種病毒個案，相較於去（2020）年初對於武漢第一時間就禁止來台，使得許多滯留的台灣陸籍配偶子女、台商，返台困難重重、被拒於國門之外，返台還得靠包機，引發外界質疑政府「雙標」。

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文去年12月29日在臉書發文指出，3月12日第二次武漢包機，一名孕婦因懷孕體溫過高登機遭拒，一家三口全部下飛機，但英國返台發燒卻沒有被拒絕登機，根本是把所有乘客置於危險之中，事後指揮中心澄清，該個案在機場通關、登機時，兩度篩檢都沒有發燒。

徐正文說，第一次武漢包機，400多人返台、1人確診，陳時中當時表示，「已經選擇了國籍，沒有選擇台灣，就必須要自己承擔」。徐正文認為，此次英國班機114多人有3人確診，且全球都暫停英國人入境，只有台灣展開雙手歡迎，還說台灣防疫能量沒有問題，那當初滯留湖北台人、團聚陸配、小明返台，就有防疫能量的問題？結果外國月亮比較圓？外國籍比台灣好？

指揮官陳時中曾表示，新冠肺炎爆發初期處於未知狀態，武漢自己封城，飛機無法飛，所以才積極協調讓飛機飛，「沒有對武漢特別嚴格」，且當時武漢的報導都帶來很大的恐懼，在那樣的情況下，沒用最嚴格標準來處理事情是失職，也可能引發很大疫情的感染。

陳時中認為，現在對新冠病毒的認識已與當初不同，英國是民主國家的先驅，對新聞的揭露度清楚許多，因此處理態度也就不同，但採用的方法並無很大的不同，英國沒有封城，本就有飛機，為減少防疫壓力，才要求減班的，套一句話來說，時空不同，且就算班機停掉，病毒還是會來。

(中時新聞網)