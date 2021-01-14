日本最大型的連鎖折扣店「唐吉訶德」是旅日遊客必去之地，花俏有趣的賣場風格令人流連忘返，巨大招牌上寫著「激安殿堂」，常讓人誤以為是店名，而「激安」的日文原意為「極為便宜」。該店內部擺飾與一般印象中的日式商場大異其趣，商品旁貼掛著寫著活潑生動的說明。

日本知名連鎖店「唐吉訶德」淺草店。（取自達志影像）

2019年，唐吉訶德宣布前進台、菲、馬等地，其他地區原有店鋪也將擴增。而令人期待的台灣1號店終於成立於台北市西門町，將於19日上午10點隆重開幕，讓喜愛赴日購物的民眾欣喜若狂。

主題曲「DONDONDON」洗腦

走在店內，從不停息的賣場主題曲〈Miracle Shopping～Don Quijote主題歌～〉洗腦地唱著「DONDONDON」，隨旋律與歌手的獨特唱腔，聽過難忘。擔任作詞、作曲以及演唱的田中MAIMI，最初從店內打工，一直做到成為管理1萬名部下的本部部長，成為業界傳說。她本人甚至演出了「官方版MV」，全曲洋溢滿滿的「唐吉軻德感」。

（〈Miracle Shopping～Don Quijote主題歌～〉YouTube連結：https://youtu.be/lUsJsealYxM?list=RDS6RMLhXZuWM，YouTube畫面自動反映）

田中3歳開始學鋼琴，成長過程中一直對音樂與歌唱充滿喜愛。高中時，她參加了在大阪舉行的第1回「ｇ山葉歌手甄選」在700多人堂堂獲得優勝。高中畢業後她赴東京，先進入了山葉音樂學院，19歳以歌手正式出道、並以創作歌手身份出過3張單曲。

在唐吉軻德她升格為營業部長，已服務20年以上的她，現在已實質成為唐吉軻德第三主管。她對工作抱持的信念是：「不愉快的話，就得不到成果。」

歌詞唱著：「想到就到店集合。買下滿滿的夢想吧。用尋寶的氣氛。唐吉軻德是種類最多 超便宜的叢林」，隨赴日旅行外國客增多，又增加了英文與中文等歌詞版本，也是由田中親自演唱。在日本的主要卡拉OK店中，也能點到這首歌，由於無人不曉，很快就能讓大家開心地齊唱「DONDONDON」打成一片。

在「叢林」中購物

店内不可思議的空間，首先，很難找到你真正想要的東西，而且寬廣的店內讓你禁不住伸手去拿映入眼中的商品。商品被一層層往高處堆疊的型態，被稱作「叢林」，又稱「壓縮陳列」，歌詞當中就提及「叢林（Jungle）」。

田中表示：「唐吉軻德原本的陳列，僅是將商品放在它的紙箱上，而我動手在上面裝飾了一推東西，第一個佈置的是川崎店展示的高價商品與服飾品賣場，只有一部份搶眼到有點奇怪。」她說明，這麼做的理由只是「我覺得這樣會很有趣」。

唐吉軻德商品陳列帶來琳琅滿目感。（PPIH提供）

她依照自己在高中時期的房間模樣，，所有佈置甚至沒有計畫圖，全頻直覺，讓顧客產生「那邊佈置成這樣是在賣什麼呢？」的好奇心。「最初大家看到我這麼做，都帶著點嘲笑口氣對我說『你在搞怪喔』，營業額增加之後，從旁觀察的其他主管也都學著我這樣做。」接著各店營業額都同時增長，最終成為了唐吉軻德全體的一致風格。

田中表示：「我自己若做得開心，想著『這樣佈置一定很有趣！我就想在這樣的環境中買東西！』，顧客一定會無形中感受到我這份心意，而也變得愉快自在。」唐吉軻德放心交給員工開心地去做，需要相當的器量，卻也成了業界矚目的獨特武器。

唐吉軻德新宿店。（PPIH提供）

「DON DON DONKI 西門店」賣場資訊

營業時間：24小時

所在地：台北市萬華區西寧南路123號 1-3F

交通：西門站徒歩6分

開店日：2021年1月19日（二）上午10點

唐吉軻德商品種類繁多。（PPIH提供）

賣場面積：1,615㎡

(中時 )