北部某醫院醫師與護理師女友感染新冠肺炎，這位醫師疑似插管時遭到傳染，也是台灣首起醫護人員感染新冠肺炎案例，不僅讓部分民眾質疑防護有漏洞，更引來許多負面聲浪，對此藝人吳鳳跳出來喊話所有的負面批評，不會帶領我們度過危機，而是帶來更多壓力。

吳鳳表示許多外國友人看到他在台灣旅遊，都相當詫異還能夠自由出門，質疑難道不怕被傳染嗎？對此他強調：「台灣防疫很完整，而且防疫人員也盡力面對一切」，不過近來卻傳出兩名醫護人員確診，讓許多民眾質疑防護有漏洞，甚至出現負面批評的聲音，對此吳鳳表示：「批評別人非常簡單，但是這些批評的人如果改天生病的時候，第一時間找的也是醫護人員不是嗎？或者如果讓他們進入有病毒的環境，你們覺得他們敢不敢？」接著強調：「世界上沒有一個醫護人員想要被傳染，他們也有家人不是嗎」。

吳鳳強調批評只需要嘴巴很簡單，但能體諒別人才是最難的，因此呼籲在網路發言能注意言詞，或許在鍵盤前說的話可以發洩壓力，但卻同時傷害了其他正在努力的人，有些傷害甚至一輩子都好不了，更強調：「這些負面批評一點都不能幫助我們現在經過的危機，而是帶來更多壓力」，呼籲身邊有醫護人員的朋友，這些日子儘量對他們更好些，畢竟有些人處在低潮中，情緒甚至比一般人還敏感。

最後吳鳳表示有個阿姨在當護士，所以知道醫療人員有多辛苦，因此希望台灣人能更加團結，並且能夠互相體諒，相信未來可以平安度過一切挑戰，對於吳鳳一番言論，讓許多網友大讚欣賞他的正能量。

(中時新聞網)