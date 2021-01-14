因韓國股市一直在漲，也吸引散戶前仆後繼地進場買賣股票。根據最新統計，2021新的一年才過兩星期左右，韓國散戶證券帳戶內的資金，就已增加近20兆韓元，約182億美元。

如果再精算扣掉韓股休市的話，元月份至13日只有8個交易日。也就是，韓國散戶在這8個交易日時間，個人證券戶頭用來進場的韓元，就劇增了19.6兆，佔2020整年的兩成左右。期間，韓國散戶拿出約一半10.8兆韓元，進場殺進殺出。

2020年，散戶進場韓國股市KOSPI與KOSDAQ的金額，就高達67.7兆韓元。截至2020年底，韓國散戶證券戶頭內的資金，還剩65.6兆韓元，比2019年同期要增加27.3兆韓元。

分析師表示，韓股強強滾一直再漲，投資韓股儼然變成全民運動。很多散戶這幾個月都把自己在銀行戶頭的存款，陸續搬到證券戶頭以利進場操作。2021年初至今，KOSPI也漲了6.8%左右，這全都是散戶所拱出來的。

(時報資訊)