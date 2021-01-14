香港影帝黃秋生因《八仙飯店之人肉叉燒包》及《古惑仔》紅遍兩岸三地，也奠定他在演藝圈的崇高地位，近年來他積極到台灣發展，也讓不少粉絲十分興奮，然而黃秋生卻自爆不喜歡在《古惑仔》中的角色大飛哥，也親自為大家解答原因。

據《鏡周刊》報導，黃秋生透露他不喜歡被大家用這種負面形象記住，「我最討厭大飛哥這個角色，因為黑社會。」他不希望被過去的角色框架住，也提到現在的韓劇都拍得不錯，多少能在其中看到過去港片的影子，而最近都待在台灣拍戲、做節目，黃秋生坦言，「演員已經不是主業，是副業了。」

黃秋生近期都在錄實境節目《開著餐車交朋友》，所到之處都吸引大批人潮，讓他十分訝異自己的高人氣，「因為畢竟那麼多年沒有拍戲，年紀那麼大，應該把我忘掉了。沒想到，真的是，連年輕人都知道我是誰。」而被問到適不適應這種騷動，他也直言，「在這行業30年了，要是我說不習慣的話，那應該是個白痴。」

事實上，黃秋生去年5月來台拍戲就透露有意移民台灣，年底又再度來台主持《開著餐車交朋友》，隔離14天時他也忍不住抱怨，時間過到一半人就快發瘋，「我還是比較厲害，隔離到一半才發瘋。我聽說，過來參加金馬獎的，有些導演隔離3天已經瘋了。」

(中時新聞網)