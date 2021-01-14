1月14日，大陸國家衛健委通報，1月13日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例138例，其中境外輸入病例14例（上海8例，廣東3例，北京1例，河南1例，廣西1例），本土病例124例（河北81例，黑龍江43例）；新增死亡病例1例，為本土病例（在河北）；無新增疑似病例。

截至1月13日22時30分，目前全大陸有2個高風險地區，1個在河北，1個在黑龍江；70個中風險地區，其中7個在北京、29個在河北、25個在遼寧、9個在黑龍江。

1月13日0至24時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例43例（香坊區2例、望奎縣38例、北林區3例，其中2例為北林區無症狀感染者轉為確診病例）。新增無症狀感染者68例（林口縣4例、昂昂溪區4例、望奎縣56例、綏稜縣2例、海倫市1例、安達市1例）。

黑龍江省疫情防控情況新聞發佈會13日晚在綏化市召開，綏化市副市長董文琴表示，經病毒基因測序，綏化市望奎縣所發生疫情病毒與大連疫情病毒毒株100％同源，是人傳人，還是物傳人，還需通過流行病學進一步研判。

截至1月13日19時，綏化市新增新冠肺炎確診病例38例，其中望奎縣36例、北林區2例，累計確診病例52例；新增無症狀感染者42例，其中望奎縣40例，綏稜縣2例，累計無症狀感染者75例，綏稜縣的病例與望奎縣的病例相關聯。望奎縣被列入疫情中風險地區，惠七鎮調整為高風險地區。

吉林省近日通報的5例無症狀感染者均在1月5日乘坐過黑龍江佳木斯至北京的K350次列車，且座位均位於11車，分別是11車27號、28號、19號、20號和13號。

「鐵路12306」App顯示，K350次列車途經佳木斯、綏化、哈爾濱西、長春、瀋陽、唐山、天津、廊坊北、北京等20站，全程長達27個半小時。

(中時 )