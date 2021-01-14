半夜睡不著覺 醉男看海不慎摔落消波塊 09:562021/01/14 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴男獨自前往大武崙章魚游泳池看海，不幸摔落消波塊。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賴男獨自前往大武崙章魚游泳池看海，不幸摔落消波塊。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 住在新北市萬里區年約20多歲賴姓男子，13日晚上11點多獨自前往大武崙章魚游泳池看海，不幸摔落消波塊，所幸僅頭部擦傷，消防人員立即送往醫院救治。 據了解，賴男渾身酒氣，不明原因獨自前往大武崙章魚游泳池看海，疑似未走穩摔落一旁消波塊，附近民眾撞見趕緊打電話報警，消防局接獲通報，立即派員前往救援，消防員使用雙節梯、長背板等器具，才順利將賴男救出，所幸僅有頭部擦挫傷，人員將他送往長庚醫院救治。 遊艇趴太High 印尼僑生醉河失蹤 中市男保全自摔遭3車連撞殞命 3駕駛移送法辦 (中時 ) #看海 #摔落 #消波塊 #大武崙 #章魚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大摩180周年 華麗秀珍稀威士忌 04:102020/12/30 產業特刊 台中保全騎車自摔 2分鐘內遭3車連續衝撞卡車底身亡 09:572021/01/12 社會 山頂求婚變悲劇 女友點頭後墜200公尺懸崖 男救援摔落骨折 09:372021/01/01 國際 元旦遇祝融 恆春廢棄車輛陷火海 16:062021/01/01 社會 疑風勢過大重心不穩 畜牧場員工摔落4米汙水槽溺斃 16:252020/12/30 社會 患病男深夜摔落床 老伴妻無力扶起 暖警趕至伸援手 20:582021/01/03 社會 7旬老婦元旦登山摔落100米山谷 奇蹟獲救 10:062021/01/02 社會 病妻照顧中風老伴 殺夫自殘 04:102021/01/01 社會新聞 過彎800箱米酒摔破 清潔人員快醉了 04:102021/01/01 地方新聞 強風掃倒路樹 工人墜汙水槽溺斃 04:102020/12/31 生活新聞 男酒醉爆扯計程車方向盤 害車禍竟拋女伴沒付車資就落跑 12:312021/01/12 社會 社會熱門新聞 坐柯文哲旁邊短髮妹找到了 原來是83年次正妹記者 - 社會 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 遭斷手腳懷恨3年 惡煞開槍轟當鋪62槍自撥110投案 - 社會 子彈亂飛2》槍手11年前高速撞死婦人右小腿噴飛 友人助陣再輾屍羞辱 - 社會 越南移工欺負街友 炫耀影片曝光引爆網友怒火 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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