賴男獨自前往大武崙章魚游泳池看海，不幸摔落消波塊。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

住在新北市萬里區年約20多歲賴姓男子，13日晚上11點多獨自前往大武崙章魚游泳池看海，不幸摔落消波塊，所幸僅頭部擦傷，消防人員立即送往醫院救治。

據了解，賴男渾身酒氣，不明原因獨自前往大武崙章魚游泳池看海，疑似未走穩摔落一旁消波塊，附近民眾撞見趕緊打電話報警，消防局接獲通報，立即派員前往救援，消防員使用雙節梯、長背板等器具，才順利將賴男救出，所幸僅有頭部擦挫傷，人員將他送往長庚醫院救治。

(中時 )