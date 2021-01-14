外交部1月12日回函國民黨立委陳以信之書面報告。（圖／取自陳以信臉書）

國民黨立委陳以信上個會期質詢外交部，關於外館如何協助我國政府進行美豬進查廠，以及美豬、牛進口廠染疫情形掌握問題，外交部次長曾厚仁當場坦承不知道，但答應會要求駐美代表處通令駐美各館去查，不料12日書面報告答覆，卻稱「相關細節及規劃，宜由主政之衛福部說明」，讓陳怒轟「無視國人健康」、「答非所問」。

陳以信昨日（13）在臉書發文表示，上會期末他在外委會質詢外交部，曾明確要求駐美代表處辦好赴美查廠，並確實掌握進口廠商，是否有員工確診新冠肺炎？如果有，該廠依法必須關閉，產品必須銷毀，絕不能讓可能受感染肉品進口台灣。

陳以信指出，當場外交部次長曾厚仁承認不知道，但答應要求駐美代表處通令駐美各館去查，我便要求提出書面報告回覆。但12日外交部書面報告下來，卻寫著：「有關辦理赴美實地查核美國豬肉肉品加工廠工作事，刻由衛生福利部及農委會相關部會主導推動，外交部配合辦理，適時請駐美國代表處協助與美方溝通。相關細節及規劃，宜由主政之衛福部說明。」

外交部的回函，讓陳以信氣憤痛批：「我要請大家來評評理，外交部這種答覆不叫答非所問，什麼才叫做答非所問？明明問外交部有無掌握？此事攸關台灣防疫與國人健康，但外交部卻明文推給衛福部說明！我問的問題不回答就是不回答！」

(中時新聞網)