喬治亞州挺川眾議員葛琳在彈劾川普聽證會中表達反對意見

就在眾院通過彈劾條文，使川普成為美國史上第一位二度遭彈劾的總統後，挺川喬治亞州新科眾議員葛琳（Marjorie Taylor Greene）誓言，將在總統當選人拜登就職的第一天，以濫權為由，對他提出彈劾條文。

據《太陽報》（THE SUN）13日報導，共和黨籍眾議員葛琳支持極右「匿名者Q」（QAnon）陰謀論，認為美國政府內存在一個反對川普與其支持者的深層政府。在民主黨控制的眾院以煽動川粉暴亂為由，通過對川普的彈劾案後幾小時，她周三晚便在推特上宣布，將對拜登提出彈劾條文。

「我將在2021年1月21日那天，就拜登濫權提出彈劾條文，」葛琳推文說，她還附上了#彈劾拜登（#ImpeachBiden）、#利益交換者喬（#QuidProJoe），#還有拜登犯罪家族（#BidenCrimeFamily）等串連主題標籤。

葛琳還另外推文說，「7500萬美國人受夠了」拜登沒作為，並強調「是採取堅定立場的時候了」。她並表示，自己以代表受忽視的共和黨選民發聲為傲。葛琳以公開支持「匿名者Q」陰謀論一砲而紅，聞名全美。不過，去年11月獲選喬治亞州眾議員後，就設法與相關陰謀論保持距離。

她周三在接受新聞極限電視台（Newsmax TV）專訪時說，拜登擔任副總統時，參與了次子韓特在烏克蘭的貪腐活動。「我們不能要一個願意濫權，會輕易被外國政府、中國能源公司，烏克蘭能源公司收買的人當美國總統。」

(中時新聞網)