爆發新冠肺炎疫情後，中央流行疫情指揮中心就訂下確診者必須症狀緩解才能返台，否則不准入境，但去年11月卻爆出一名迦納台商，在染疫重症的情況下包醫療專機返台治病，引起外界質疑指揮中心雙標，隔兩天指揮中心就疑似為他開先例、開放確診國人返台就醫，前提是「一人一機」，變成有錢人才能回台治病活命，貧富上的雙標。

去年11月23日迦納台商成了第一例醫療專機返台治新冠肺炎的重症病患，指揮中心當時表示，因為他病重需要插管，但當地醫療較不佳，才會申請回國，且專機上只有一人沒有擴散危機，所以讓他回來，然而指揮中心又規定確診者要症狀緩解才可入境，遭外界質疑2套標準。

當時就有報導指出，指揮中心會如此雙標，是因為確診迦納台商背景很硬，國內家屬與政府高層關係不錯，向政府求助後，指揮中心被政院要求要幫他返台。

據了解，醫療專機返台大概需40萬美金，加上醫護人員、設備、航程遠，費用估計要1千多萬，而該迦納台商是一名大老闆，負擔這筆費用綽綽有餘，回國以後的治療費用則是依傳染病法公費支出。

迦納台商成了第一例返台重症後，過兩天指揮中心就宣布，允許海外國人可專案申請返國就醫，限制要專機形式，被懷疑就是為了這名台商改標準，但包醫療專機要1千萬，變成有錢人才能生病回台的貧富雙標，接著1月8日又一起奈及利亞染疫台商搭醫療專機來治療，成了台灣第2例，讓染疫有錢人返台醫治變成常態。

(中時新聞網)