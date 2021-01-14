台中市南屯區元旦連假期間發生一起槍擊案，位於龍富路的1家店面遭瘋狂掃射62槍（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市南屯區元旦連假期間發生連開62槍瘋狂掃射槍擊案，1輛自小客車遭襲擊，車身處處彈孔，讓人怵目驚心。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市南屯區元旦連假期間發生槍擊案，警方獲報到場拉起封鎖線清查，地上遺留彈殼多達62枚。（警方提供／陳世宗台中傳真）

彭男不滿遭人打斷手腳，持改造長槍前往1家當舖掃射狂轟62槍洩憤，警方查扣犯案槍枝。（警方提供提供／陳淑芬台中傳真）

台中市今年元旦連假發生瘋狂掃射槍擊案，彭姓男子在2、3年前參與協調糾紛遭人打斷手腳，該案在去年11月間遭判刑定案而心生不滿，得知毆打他的仇家在南屯區出沒，3日凌晨持長槍前往1家當舖掃射狂轟62槍洩憤，警方全面緝捕，彭男當天突向警方投案，依《違反槍炮彈藥刀械管制條例》等罪送辦，遭羈押偵辦中。

台中市第四警分局在3日凌晨1點39分接獲民眾報案指稱，台中市南屯區龍富路發生槍擊案件，警方派遣快速打擊部隊警網，全副武裝荷槍實彈趕往緝捕，但犯嫌已逃離現場，經勘察現場，無人員傷亡，只有路旁車輛、建築物牆壁留有彈孔。

據了解，36歲的開槍男子彭男當天深夜開車抵達現場，下車後即鎖定1家當舖及停在店前自小客車開槍瘋狂掃射，共開了62槍，深夜槍聲大作，附近夜班店家的店員原以為有人放鞭炮，探看竟發現有人開槍掃射驚嚇不已，警方到場圍起封鎖線進行採證，在現場尋獲步槍彈殼多達62枚，自小客車及建築物牆壁留下彈孔，令人怵目驚心。所幸，現場位處重劃區，附近住家不多，未波及無辜。

台中市第四警分局成立專案小組，報請檢察官偵辦，針對案發現場、受損車輛、房屋進行採證，並調閱監視器，追捕涉案犯嫌及涉案槍枝。彭男在犯後12小時，在當天中午即主動向警方投案，並表示願交付作案槍枝。

彭男到案供稱，他在2、3年前隨同友人協調糾紛案件，竟遭對方持棍棒打斷手、腳，嚴重傷害導致他迄今每逢天氣變化痛苦難耐，還吃上官司，該案在去年11月25日判決定讞，他不滿判決結果，也未得到任何道歉與賠償，才怒而深夜持槍前往開槍洩憤。

(中時 )