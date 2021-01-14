「大鬍子」哈登膽敢如此囂張的理由終於曝光了！在爆出哈登透過三方交易跳槽籃網後，《The Athletic》權威記者查拉尼亞14日接著爆料，原本早在1個半月前，哈登就在洛杉磯找了厄文與杜蘭特聊過一起打球的可能性，如今終讓他如願以償。

哈登從本季開打前，就跟火箭高層提出交易申請，還在訓練營期間跑去友人派對狂歡，遭到聯盟隔離5天處罰，儘管本季開打仍然續留，他卻始終打得有氣無力，更在前役遭到湖人賽後，公然批評火箭本季太過瘋狂，已經提前宣告無可救藥。

原本火箭高層早已決定，除了積極拋售哈登，更打算讓哈登停賽到被交易為止，如今隨著三方交易達成，火箭終於丟掉這個「大毒瘤」，查拉尼亞表示，其實火箭不僅跟籃網談判，也考慮過七六人送出班西蒙斯、賽布爾與首輪籤的提案。

不過籃網提出的價碼明顯優於七六人，所以火箭最後才跟籃網、騎士達成三方交易，但查拉尼亞也補充，不只是籃網與七六人，暴龍與塞爾提克也都考慮過招募哈登，看來火箭恨不得馬上拋出的「大毒瘤」，仍是其他球隊爭相招募的重點對象。

(中時 )