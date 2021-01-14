國內日前事隔10個多月再次出現院內感染，前衛生署長楊志良日前表示，案838是照顧高風險患者的醫師，此事比紐西蘭機師事件還嚴重，並表示如果自己是院長會把醫師開除。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今接受《周玉蔻嗆新聞》節目專訪時表示，機師是在機艙有症狀不戴口罩，醫師則是作戰時染疫，無法相提並論，有點離譜。

楊志良日前在政論節目《新聞面對面》中表示，雖不應苛責插管噴濺的部分，但是認為該名醫師未按照SOP去做，「發生事情後要把自己所有的防護衣脫掉，再重新穿一套防護衣」，他若是院長，第一件事就是把他開除。

隔日，楊志良接受媒體採訪時指出，這起院內感染問題絕對比紐西蘭籍機師還要嚴重十倍、百倍，他（案838）是一個照顧高風險患者的醫師，若因為這名醫師個人行為造成破口，會有多嚴重。

陳時中今日表示，不是因為誰會插管、誰不會插管來批評這件事，而是同理心很重要，關懷合作是我們的核心價值，關懷裡面最重要是同理心 大家互相體諒關懷，配合政策犧牲一點才會成功，破壞互信只會讓疫情更亂。

媒體人周玉蔻說「你的意思是楊志良破壞了互信？破壞了大家對醫護人員的信賴嗎？」陳時中回「我只說大家要多關懷，互相同理，秉持這樣的精神比較好」。

周玉蔻接著說「可是我看到楊志良接受訪問時說為什麼不能開除？紐西蘭機師就開除了？」。陳則說，這是完全不一樣的情形，是機構的自理，紐西蘭機師是在機艙裡面有症狀不戴口罩，傳染給其他的人，這位醫師是在執行公務，在第一線作戰而染疫，這兩個情形無法相提並論，提這個我也不得不說，「有點離譜」。

陳時中表示，本來醫療機構就是危險環境，醫師又站在最前線，直接面對病毒量高的病人，大家還要要求什麼？其實我第一時間就是希望社會集氣祈福，讓他們（案838、839）早日康復。

對於醫護人員的士氣是否受影響，陳時中表示，打擊是一定有，但照顧病人是醫護人員的天職，我不認為醫護人會把天職放下來。大家正在吃緊的時候，後方一定要全力支持。周玉蔻又問「你希望楊署長道歉嗎？」陳則說，「沒有啦，他是在公共領域有相當聲望的人，自己應該要有同理心」。

陳時中表示，負壓隔離病房有一定的SOP，若噴到一次防護衣就換掉，穿脫的風險相當高，多次更換不會增加安全性，反而風險是更高，染疫的醫師是有全套的防護。對於執行插管的麻醉醫師沒有感染，他表示，不會說每個人碰到都會中，要有一定的時間，且親密接觸、防護正當與否都是交錯的因素。

(中時 )