歐股周三微幅上漲；法商家樂福和西班牙電信各自傳出交易案，抵銷了對新冠疫情封鎖的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.46點或+0.11%，為409.07點；歐股從上周的大漲後，投資人稍停滯。而部分交易活動帶動了區域市場和產業的上揚。

銀行股、旅遊休閒股、汽車股表現最差。投資人擔憂歐洲為控制疫情，延長的封鎖管制將弱化經濟復甦。封鎖時間更長，貸款違約情形會更嚴重，影響銀行股表現。英、德、荷皆表示封鎖至少到二月初。

家樂福大漲13.4%，來到去年八月的高點。加拿大零售業者Couche-Tard對家樂福提出162億歐元的初步收購要約。家樂福股價帶動法國CAC 40指數上漲0.21%，法國競爭同業Casino也上漲3.9%。

西班牙電信大漲9.7%。該電信商同意將歐洲和拉丁美洲的行動電話基地塔台(masts)以77億歐元賣給美國基礎設施營運商美國塔(American Towers)。

義大利現任總理孔蒂(Giuseppe Conte)表示，在本會期結束前將研擬一新的聯盟協定。義大利政局不穩，其富時MIB指數漲0.4%，然銀行股下挫0.7%。

摩根大通(JPMorgan)最新下調義國經濟預測，預期延長的封鎖將讓第一季經濟無成長，先前預測為成長3.5%。

丹麥風電營運商沃旭(Orsted)跌4.9%。今年更為正常的風速將影響該公司營業利益表現。

經營風電的西門子歌美颯(Siemens Gamesa)和西門子能源分別上漲1.6%和4.2%。雙方宣布開發一商業化離岸風力渦輪機，能以電解(electrolysis)生產氫。

倫敦交易所上漲1.8%。歐盟反壟斷機構批准該交易所併購Refinitiv。

(時報資訊)