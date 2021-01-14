知情人士透露，川普政府已經擱置將中國科技巨頭阿里巴巴、騰訊與百度列入投資黑名單的計畫，讓這些中國頂級企業在遭到華盛頓大力壓制之際暫時鬆一口氣。

一名消息人士表示，儘管如此，華盛頓當局仍計畫在本周推進計畫，將多達9家中國企業列入該中概股投資黑名單。

另有消息指出，在審查10多家中國企業與中國軍方之間的關係，以及評估對這些企業祭出投資禁令可能造成的影響後，美國政府已經取消將阿里巴巴、騰訊與百度列入黑名單的計畫，新擬定的黑名單將提交給美國國會，最快於周三公布。

擱置將這些中國科技巨頭列入黑名單的決定，是對美國政府內部反中鷹派人士的一大打擊，在川普總統即將於1月20日卸任之前，他們一直試圖鞏固川普對中國的強硬路線，讓拜登上任後不得不蕭規曹隨。

電商巨頭阿里巴巴、搜索引擎巨頭百度，以及擁有即時通應用程式微信的電玩遊戲巨頭騰訊，此前都已被點名將納入所謂中國軍方企業的黑名單，一旦被列入這份名單，這些中國企業將受到美國新投資禁令的拑制。

不過，消息人士表示，普遍被視為對中國採取鴿派立場的財政部長穆努欽已經撤回行動並凍結這項計畫。相關公司，以及美國財政部、國務院與國防部均尚未回應媒體置評請求。

去年12月白宮將中國最大晶片製造商中芯國際與石油巨頭中海油納入該國防黑名單。本月稍早，川普亦下令禁止與包括螞蟻集團旗下支付寶在內的8種中國應用程式進行交易。

(時報資訊)