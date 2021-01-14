和碩(4938)和鴻海(2317)今早成為台股「護盤神山」，該2檔個股以近期最夯的「電動車」題材擄獲市場資金，電動車特斯拉和Apple Car供應鏈已經略現雛型。和碩今早盤中站上漲停77.9元，而鴻海也大漲逾6個百分點。傳和碩近期打入特斯拉充電樁供應鏈，將在2021第三季進入量產，與台達電(2308)共同分食特斯拉充電樁訂單；而鴻海則是在昨天宣布結盟大陸吉利攻電動車市場，市場解讀是為搶攻Apple Car訂單暖身。

據傳和碩已經成功搶下特斯拉組裝代工訂單為家用充電樁與目的地充電樁，雖然和碩對於電力電子領域不熟悉，過往也沒有成功開發電動車充電樁的經驗，不過，和碩只需負責為特斯拉組裝家用／目的地充電裝置即可，預計2021第三季便可開始量產。和碩未來可能為了就近服務大客戶特斯拉新成立的德州Giga Factory，而遠赴美國德州設廠，公司尚未宣布今年資本支出數字。

至於鴻海，昨天宣布旗下富士康科技集團與中國大陸浙江吉利控股集團簽署戰略合作協議，成立合資公司，雙方各持股50%，為全球汽車，以及出行產業（汽車相關移動產業），提供代工生產與訂製顧問服務，這是鴻海集團近日合作的第四家車廠，外界解讀，鴻海集團造車的終極目標，是為搶攻Apple Car訂單做好準備。

(時報資訊)