1.台積電(2330)：648億元現金股利今日入帳，萬眾矚目的法說會也於今日登場，股價昨突破600元大關、收605元，惟昨夜ADR大跌3.07％，今開盤大跌逾2%、開587元。

2.華邦電(2344)：外資昨繼續回補買超5691張，今早股價逆漲逾2%，力拚重回5日線。

3.中鴻(2014)：中鋼內銷盤價創11個月新高，增添多頭氣勢，早盤開高逾2%，收復5日線。

4.和大(1536)：電動車題材加持，昨獲三大法人聯手買超843張，帶動盤初股價漲逾3.5%。

5.益航(2601)：獲外資連三日買超，今早股價彈升逾2.5%，重回5日線上。

6.信驊(5274)：Q1營運不看淡、Q2續強，惟遭列警示股，早盤續跌逾3%，2000關卡失守。

7.華通(2313)：去年營收亮眼、今年Q1不看淡，外資大力挺，股價續帶量漲近3%，突破月線。

8.廣宇(2328)：車用、醫療、遊戲機題材火熱，不畏外資連3賣超，晨盤回神漲逾6%，拚前波高點。

9.寶徠(1805)：遭列注意股，去年11月每股虧0.05元，早盤續跌逾5%。

10.敦泰(3545)：去年業績旺，本季可望更上層樓，高朋滿座，衝上106元漲停，坐穩百元位。

11.金像電(2368)：外資力拱，業績可期，晨盤量價齊揚，續揚近7%。

12.四維航(5608)：不懼外資賣超，重回市場關愛，早盤衝上12.35元漲停，重返5日、月線。

13.和碩(4938)：打進特斯拉充電樁，早盤帶量攻堅，觸及漲停。

14.微星(2377)：今年NB訂單滿至6月，三大法人連2日買超，早盤漲逾1%。

15.奇鋐(3017)：PC/NB需求續旺，今年營收、獲利將戰新高，早盤挾量漲4.6%。

16.青雲(5386)：不畏列警示股，早盤續漲3%。

17.漢磊(3707)：上季有望轉盈，吸引投信連2買，晨盤挾量彈升逾5%，登峰51元。

18.鴻海(2317)：富士康攜手吉利，打造電動車新代工，多頭掌聲叫好，今價量齊揚大漲5%，衝上3年高價。

19.乙盛-KY(5243)：鴻家軍乘電動車聯手出擊，晨盤勁彈5.5%，收復五日線。

20.勤凱(4760)：Q1淡季不淡，今年獲利看增雙位數，晨盤震盪彈高6%，再衝天價137元。

21.昇貿(3305)：半導體及SpaceX助攻，今年業績撐竿跳，晨盤彈漲半根停板，躍上各短均線。

22.鴻準(2354)：鴻家軍電動車題材連波，晨盤攀揚3%，改寫逾2年高價。

(時報資訊)