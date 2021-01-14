大S婆婆、俏江南前CEO張蘭日前傳出因藐視法庭遭判監禁1年，經過近3年的上訴後，仍因新證據不足被駁回。張蘭今(14日)分享人在醫院的一支短片，透露信心並未因此擊敗，她自認從業30多年，清清白白，至於為何有這些糾紛？張蘭無奈說：「所以只是被CVC資本血給洗了一次，沒關係」。

張蘭早年因出售俏江南股份被告，2015年2月La Dolce Vita Fine Dining Company Limited 與 La Dolce Vita Fine Dining Group Holdings Limited取得高等法院禁制令，要求張蘭需自行申報所有價值超過50萬港幣的資產，但張蘭沒申報，被裁定在毫無合理疑點下藐視法庭。

張蘭曬影片透露最近剛動小手術。（圖／翻攝自張蘭俏江南創始人微博）

對此，汪小菲2019年曾發出聲明，澄清2018年4月就提出上訴，最近上訴結果出爐，法官認為，張蘭在原審時沒出庭作證，新證據也不足以證實她並非長江三峽畫作持有人，故駁回。對此，張蘭一度在直播中落淚，自責因此牽扯到汪小菲和大S，「我這個當媽媽的，沒有給孩子、兒媳留下任何東西，就給他們招罵，我們大S好好在家相夫教子，媒體總是用大S婆婆來報導我的事」。

張蘭又說，事情曝光後，大S還反過來安慰她，稱讚張蘭是最棒的，家人都愛她，「妳天天分享正能量，問心無愧」，汪小菲也立刻趕回北京陪張蘭。今張蘭突然分享人在醫院的影片，說這兩天動了小手術，許多朋友最近看到她的新聞也傳訊關心、支持她，她想用這影片一併向眾人感謝。

張蘭強調，自己白手起家做企業30多年，一向問心無愧，「沒有拖欠國家一分錢，沒有拖欠員工一分錢，沒有拖欠供應商一分錢，所以呢只是被CVC資本給血洗了一次，沒關係，這個最重的是我們的意志不能倒，為國家做出貢獻的意志不能倒，繼續做好我們的企業，腳踏實地的務實地做好企業。謝謝關注、謝謝支持」。

(中時新聞網)