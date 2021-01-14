由於毗鄰的河北省爆發新冠疫情，北京近日加強防疫措施。經調查，5日有一列進京列車，同車廂有5名無症狀感染者。這班列車途經20站，全程長達27個半小時。此外，滴滴網約車已規定不得駛離北京，但仍有司機和乘客違規出京，滴滴被處罰15萬元。

據了解，吉林省近日通報的5例無症狀感染者，均在1月5日乘坐過黑龍江佳木斯至北京的K350次列車，且座位均位於11車，分別是11車27號、28號、19號、20號和13號。

「鐵路12306」App顯示，K350次列車途經佳木斯、綏化、哈爾濱西、長春、瀋陽、唐山、天津、廊坊北、北京等20站，全程長達27個半小時。

此外，為堅決落實北京防疫要求，滴滴網約車App13日公告，自1月6日起，滴滴出行已全面暫停進出北京市的網約車、順風車跨城服務；暫停期間，如果乘客發出起點成終點為非北京市的跨城訂單，將被系統自動攔截。

同時，滴演要求司機、乘客均不得以線下交易（口頭約定）等任何方式進行跨城出行，並在北京邊1公里範圍內設置「隔離帶」，如果統識別到車輛駛入「隔離帶」區域，將立即向司機發送提醒，如果車輛仍執意駛出「隔離帶」，滴滴客服會分別打電話呼叫司機和乘客進行「勸返」。

即使滴滴有嚴格規定，但仍有司機和乘客明知故犯。1月13日，北京市交通委員會發佈消息，1月12日，執法人員通過網約車監管系統監測到滴滴出行平台存在5筆訂單涉嫌違規出京，按照《關於全面暫停京冀重點地區跨城網約車和順風車業務等工作的通知》要求，北京市交通運輸綜合執法總隊對滴滴出行平台給予15萬元高限處罰。

(中時 )