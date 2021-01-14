雲嘉南地區一直是地震好發區域，中正大學地球與環境科學系動員全系師生，首先沿古坑、梅山一帶，密集擺設了百顆地震感測器，每日不間斷監測這些關鍵地區的微小地震訊號長達3個月，藉此分析台灣西部麓山帶複雜的地殼活動及地層構造，評估孕育大地震發生的特性。

從歷史記錄已知曾發生多次災害性地震，如嘉義梅山、中埔、新化、白河、瑞里等地震。由於梅山斷層距離前次大地震已累積逾百年的能量，擔憂地震發生機率越來越高，為了精準追蹤微小的地震訊號，中正大學地環系團隊著手進行「增加地震觀測網密度」的研究，自行採購64顆新型便攜式地震感測儀的同時，也向台灣地震科學研究中心申請借用100顆同類型地震儀。

除了做為充電替換使用，首批100顆地震儀便先佈設在中正大學鄰近的古坑、梅山一帶，每隔一公里就在地底埋入一顆地震儀，整齊排列成一個矩形區域。

中正大學地環系副教授温士忠說，居住人口超過336萬的雲嘉南地區是地震密集帶，有多條已知與未知的活動斷層，且梅山斷層就在中正大學旁邊，因此除了一般地震監測，建構更密集的地震觀測網相當重要。

在野外佈站時，中正地環系老師帶著學生分頭進行，一一拜訪與徵求60多位地主的同意。由於這些地震儀需要兩、三個星期回收充電，加上古坑、梅山一帶地形多變，有平原，也有山坡，中正地環系師生必須時常開車進入深山產業道路，拿起鋤頭、圓鍬小心翼翼剷開泥土逐一埋設與更換地震儀。

以往傳統地震儀體積較大、成本高，無法很密集的設置監測站，站與站的距離平均約十幾公里。温士忠表示，密度不夠如同相機像素太低，所得到的資訊成像就會模糊不清，地震定位也容易有偏差，誤差範圍多達5公里。新型地震儀不僅體積輕巧、成本低且方便攜帶，高靈敏度的特性也可偵測到微小的地下活動訊號，像是斷層帶的小破裂等。

「如果只放幾個偵測點，看到的東西就有限，偵測點越多就能看得更清楚，就像是我們做健康檢查的全身斷層掃描」，温士忠說，古坑、梅山一帶有梅山、九芎坑、古坑、觸口等斷層，要辨別地層構造相當困難。此次設置100顆地震儀的高密度地震網，將能幫助提升地層構造的辨識度，以及釐清這些斷層之間的關係。

目前中正大學地環系團隊的研究範圍除了古坑、梅山一帶，未來也將往南移至嘉義市、白河等地區，同樣以設置100顆地震儀的模式，密集監測地震活動。温士忠表示，因地震儀隨時隨地都在接收數據資料，所收集的資料更是以往研究數據的指數成長，後續將利用人工智慧大數據技術進一步分析與判讀，未來也將不斷投入研究經費購置更多新式儀器進行密集監測。

(旺報 )