遭長榮航空開除的紐西蘭籍機師（案765）在去年12月20日被北部某醫院收治，20天後二採陰已出院；醫界傳出近日院內染疫的醫師（案838）照顧過該名機師。院方不承認、不否認，僅強調醫護人員堅守崗位、戰戰兢兢，疫情相關內容須由指揮中心公布，不便透露細節。

紐籍機師去年12月下旬帶女性友人北台灣趴趴走，不僅造成案771確診，導致台灣連續253天零本土個案破功，機師成過街老鼠人人喊打；長榮也在召開紀律委員會後予以免職，機師生涯劃下句點。

該機師入院進入負壓病房治療後，因符合二採陰，已康復出院。據報導，院內染疫的醫師，在機師住院這段期間曾照顧過機師。航空界人士透露，因機師被開除，出院後的行蹤不得而知，他也刻意保持低調，斷絕外界聯繫。

機師剛住院時，一度情緒不穩，經醫護人員安撫才配合治療。不過機師確診初期的核酸檢驗已呈陰性，且幾乎無症狀，傳染力非常有限，有人推測「機師傳染醫師」，研判可能性相當低。

(中時 )