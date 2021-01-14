台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾3%，未再創新高；台積電（2330）今日股價開低18元，587元為今早目前最低，隨後股價跌幅收斂，惟仍未回到600元關卡。台積電下午舉行法說會，市場聚焦台積電可望接獲英特爾（Intel）委外代工訂單。

台積電將於今天下午舉行線上法人說明會，隨著外資紛紛看好台積電可望接獲英特爾（Intel）委外代工訂單，並調高目標價，最高上看800元，推升台積電股價近期頻創新高。

TrendForce旗下半導體研究處表示，英特爾（Intel）目前在非CPU類的IC製造約有15~20%委外代工，主要在台積電與聯電投片。英特爾2021年正著手將Core i3 CPU的產品釋單台積電的5奈米，預計下半年開始量產；中長期也規畫將中高階CPU委外代工，預計在2022年下半年開始於台積電量產3奈米的相關產品。

另一方面，英特爾執行長史旺（Bob Swan）將於2月下台，預計由曾任英特爾主管的VMware執行長季辛格（Pat Gelsinger）接任。市場關注英特爾高層人事異動是否影響委外代工政策變化。

台積電13日股價突破600元關卡，終場收在最高，達605元，連續10個交易日走揚，市值同步攀高至15.68兆元，市場卡位法說會行情氣氛濃厚。

周三，台積電ADR震盪走低，收在119.23美元，跌3.77美元，跌幅3.07%，換算每股為台幣678.3元；台積電ADR未再創新高，影響台積電今天股價回檔，目前中止先前連續創新高的走勢。

(時報資訊)