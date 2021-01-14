對果粉來說，蘋果（Apple）多年來持續佈局的產品線原本就有其吸引力，但是這恐怕都不如全新產品來得那麼有魅力！傳出即將發表已經超過一年的蘋果全新藍牙追蹤器（常見名稱包含AirTag或是Apple Tag），被發現相關網頁已上線，或許代表距離發表時間已相當接近。

早在2020年初，AirTag即被預測可能發表，但是一連錯過了WWDC20、2場秋季發表會，還有多次官網更新新品，都沒有看見它的身影，讓這款新品的上市時間顯得撲朔迷離。不過如今有媒體發現，在蘋果Safari瀏覽器中（最新版macOS或是iOS中皆可支援），輸入「findmy://items」網址，就可啟動FindMy 應用程式尋找物品的功能，幾乎已可說是「半官宣」了。

除了這項官方證據之外，先前還有不少側面的證據可以佐證，如今距離AirTag發表的時間已經不遠，包含已經有配件廠商針對AirTag推出專屬配件，例如可以把它放置在皮革鑰匙圈之中的產品。對於商機的嗅覺特別敏銳的商人們，應該不會做無謂的嘗試，因此就這一點來說，也可說是已經在爲AirTag上市來鋪路。

據了解，蘋果的AirTag可能運用已經被加入在iPhone 11(以及之後的版本），還有HomePod mini當中的U1超寬頻晶片，功用可能跟外國頗紅的 Tile 藍牙追蹤器很接近。預測蘋果新品向來準確度都很高的天風國際證券分析師郭明錤，則是對AirTag的功能做出了以下描述，他認為「超寬頻標籤(Tag)將能加強 iOS 生態系中 Find(尋找) App 的功能，並且可運用擴增實境(AR)技術提供短距離量測功能。」

蘋果近日最新發表的新品則是AirPods Max無線耳機，還有AirPods Pro牛年限定版本。此外iPhone 12系列專屬的MagSafe以及MagSafe Duo充電器也都已經在台灣正式上市，帶給消費者不少新選擇。或許在不久的將來，AirTag也將成為官網上你可以選購的新品囉！

(科技)