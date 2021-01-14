為搶攻國旅市場住房商機並爭取更多親子家庭客層入住，寒舍集團旗下台北喜來登飯店斥資近200萬元請到國內最大兒童遊憩空間規劃公司「騎士堡」，在館內六樓打造出5間親子主題客房，並將4個房間改裝為4間不同主題兒童遊戲室，創台北市國際觀光飯店為抗疫而改裝客房先例。

配合親子主題房與兒童遊戲室全面換裝完成，台北喜來登飯店推出親子度假住房專案，即日起至6月30日前預訂親子主題客房每晚4,999元起，包含翌日自助早餐、遊戲室全日通、卡通電影無限暢看、兒童專屬備品等禮遇。配合政府「台北加碼GO」安心旅遊補助，專案每房可再折抵1,000元。

台北喜來登大飯店委託「騎士堡」並攜手人氣插畫家「小黃間」合作，以莫蘭迪色系融合動物童話繪本元素，為親子房打造出富有童趣的質感空間。融合喜來登家庭禮遇計畫精神，客房樓層更增設「手拉手樂園」四大遊戲區：娃娃廚房、球池滑梯、小車積木與Switch電玩，強調從場地規劃、遊具設計及鋪面選料，均以最高規格打造出安心無毒的環境，並兼顧品格教育意涵。而以家庭共樂為出發結合台灣插畫家「小黃間」詼諧中帶有童心的設計風格，陪伴大人及孩童一起探索與學習，搭建起每一寸快樂時光。

親子主題客房以小黃間筆下《Bear Forest》與《Furry Zoo》作品獲取靈感，獨家創造出「動物森林」與「叢林小鎮」為主題的故事情境客房，柔和筆觸繪製出喜歡抱抱的主角貝爾與熊熊夥伴們穿梭森林，以溫暖原木呈現北歐風格的自然調性。進房就可看到柔嫩莫蘭迪色的「露營車」或「滑梯木屋」，開放式的設計讓前後視線通透，家長與孩子相處安全無距離，鏤空的屋頂上掛有星型墜燈，為孩子另闢一處專屬的幻想堡壘。

台北喜來登新打造的「手拉手樂園」室內遊戲區採分齡設計：娃娃廚房、球池滑梯、小車積木，以及適合大小朋友的Switch電玩。從體育、生活、協調與益智等能力培養為出發，選用符合國家CNS安全玩具標準、美國GREENGUARD國際權威健康金獎認證的環保漆料所製作的創新遊具，各年齡層小朋友們皆能在安心環境中寓教於樂，歡度美好假期時光。

「球池滑梯區」以叢林樹屋概念，結合繩網攀爬、溜滑梯、鑽樹洞、攀岩區與8000顆繽紛彩球，讓小朋友們徜徉球池盡情放電。「科技電玩區」設置兩台60吋超大螢幕的Switch遊戲，馬力歐賽車、明星大亂鬥等熱門強檔輪番上陣，親子協力同遊超歡樂。廚房裡父母忙碌的身影是每個孩子扮家家酒的憧憬，「娃娃廚房區」讓小朋友們穿上圍裙，穿梭廚房間體驗各式蔬果切割、製作比薩、烘烤蛋糕等仿真烹飪， 透過角色扮演與換位模仿培養想像力與社交能力。「小車積木區」以類高密度保麗龍的EPP材質打造巨型積木，結構緊密質量輕卻堅固耐磨，最適合搭建城堡、賽道或大型玩偶角色，與風靡全球的義大利原裝進口RODY跳跳馬，騎乘跳躍同時訓練體能與平衡協調。

台北喜來登大飯店座落於捷運善導寺站，坐享優越地理位置，搭乘大眾工具至各名勝景點輕鬆便利。飯店步行可抵熱門親子公園「華山大草原遊戲場」，煙囪遊戲塔、極限溜索、水沙世界、火車隧道等遊樂設施一應俱全，周邊還可品嚐人氣早餐店阜杭豆漿、雙月食品社、巧之味手工水餃等台北必吃美食，絕佳的生活機能最適合親子規劃出遊。陪孩子放電入睡後，爸媽也能前往館內三溫暖、烤箱、SPA等設施偷閒放輕鬆，或至大廳酒吧微醺小酌，享受療癒的大人假期時光！

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