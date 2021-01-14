藝人哈孝遠（小哈）因和「151」林彥君共同主持《食尚玩家》爆出曖昧情，即便男方結婚生子仍沒有停止傳言，婚姻動態備受外界關注。近日空姐老婆瑄瑄收到網友私訊，通風報信看到哈孝遠牽手其他女子，對此她親自揭露真相。

哈孝遠和瑄瑄2018年9月登記結婚，育有寶貝兒子哈寶，一家三口和樂融融，常常在社群平台分享家庭生活。只不過瑄瑄近日在Instagram限時動態發文，表示收到一則網友的訊息，上面寫著民眾在台中審計新村看到哈孝遠，身材壯碩高大的他，「身邊手牽著一個染著淺色髮很亮眼的女性」，上網查了一下，覺得該名女性不像瑄瑄。瑄瑄看到這封私訊，冷回：「嗯…牽的真的不是我」，引發外界聯想婚姻是否出了問題。

好險，瑄瑄在下一篇文中揭開內幕，她說哈孝遠那天正在拍戲劇《她們創業的那些鳥事》，牽的正是女主角簡嫚書，同劇的演員還有林心如、陳意涵、邱澤、宥勝、林哲熹、柯有倫等，陣容相當堅強，即將於今年問世。瑄瑄表示很感謝網友的私訊提醒，並期待丈夫的新作品。

事實上，哈孝遠屢傳曖昧林彥君好幾次，瑄瑄很在意這段緋聞，婚前確認過好幾次兩人沒有交往關係，才點頭答應嫁給對方，夫妻倆某次進電視台錄影，搭電梯時恰好遇到林彥君，想不到門關閉前，林彥君突然對著瑄瑄說：「我跟妳講啦，我們沒有在一起過啦，是哈孝遠喜歡我」，語畢門剛好關上，哈孝遠完全沒有時間做回應。事後，林彥君解釋哈孝遠結婚前PO了一張跟她的工作合照，用開玩笑的語氣說：「你不要再眷戀我了，趕快找到你的幸福吧」林彥君才借此展開報復，許多網友聽完這段插曲，一面倒的認為有些不妥，引起熱議。

(中時新聞網)