高市某國中三年級女同學14日早上8時在校內墜樓，部分同學親眼看見女同學墜樓驚嚇不已，值班護理師第一時間在現場急救，女同學仍無生命跡象，消防局救護車到校立即將人轉送高醫，事發後警方已趕抵現場調查。

事發後，該校校長、教育局督學、校外會教官等皆已到醫院了解狀況。意外發生時，因有部分學生目睹，學校已進行後續輔導機制。

校方表示，該名學生在校生活及學習情形一直受到學校的持續關注，詳細墜樓原因正在調查。

(中時 )