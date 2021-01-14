高雄國三女學生校內墜樓 同學目睹嚇壞 10:232021/01/14 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市某國中三年級女同學14日早上8時在校內墜樓，當場失去生命跡象，送醫急救中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市某國中三年級女同學14日早上8時在校內墜樓，部分同學親眼看見女同學墜樓驚嚇不已，值班護理師第一時間在現場急救，女同學仍無生命跡象，消防局救護車到校立即將人轉送高醫，事發後警方已趕抵現場調查。 事發後，該校校長、教育局督學、校外會教官等皆已到醫院了解狀況。意外發生時，因有部分學生目睹，學校已進行後續輔導機制。 校方表示，該名學生在校生活及學習情形一直受到學校的持續關注，詳細墜樓原因正在調查。 劉柏良事件發酵 高雄巿議會臨時會不開了 高雄輕軌增九站 沿線房價火 (中時 ) #高雄 #墜樓 #國中 #女學生 #國三 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北高雄電線電纜地下化 2024年3月完工 16:572021/01/13 寶島 防石斑魚受凍 高雄養殖業及時送暖 04:102021/01/13 焦點要聞 凱撒北中南開旗艦店 瞄準新建屋衛浴市場 04:102021/01/13 產業．科技 商機泉湧 桃中南高拚建設搶招商 04:102021/01/14 財經焦點 高雄輕軌大南環通車第2天首撞就發生 03:002021/01/14 社會 大甲高中答謝文昌帝君 學測前祈福包粽包中 15:482021/01/13 寶島 實測台中公車APP 無預約功能 04:102021/01/14 地方新聞 月租80萬 農16店王 創高雄餐飲最高租金 04:102021/01/14 產業．科技 網傳南部某醫院拉封鎖線管制 高市府已截圖送辦 14:482021/01/13 社會 2021螺絲盃青棒賽 陳其邁鼓勵選手享受比賽 15:552021/01/13 寶島 土增稅契稅多 地方政府過好年 04:102021/01/14 財經焦點 社會熱門新聞 坐柯文哲旁邊短髮妹找到了 原來是83年次正妹記者 - 社會 國道超車失控撞護欄連翻9圈 乘客拋飛臉部變形慘死 - 社會 遭斷手腳懷恨3年 惡煞開槍轟當鋪62槍自撥110投案 - 社會 子彈亂飛2》槍手11年前高速撞死婦人右小腿噴飛 友人助陣再輾屍羞辱 - 社會 越南移工欺負街友 炫耀影片曝光引爆網友怒火 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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