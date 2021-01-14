終於等到明星隊友「波神」波爾金吉斯傷癒歸隊，獨行俠後衛東契奇當然要有所回應！東契奇14日拿下34分、13籃板及9助攻的準大三元，另有2抄截、4火鍋，交出如此全面的個人數據，帶領獨行俠104比93輕取黃蜂拿下3連勝。

波爾金吉斯去年10月進行膝蓋修復手術，造成本季遲遲無法回歸上場，直到14日才確定傷癒復出，而且一回來就先發上陣，他打了21分鐘，投16中6，含三分球投9中4，拿16分、4籃板及2火鍋，看來整體狀態已經差不多恢復了。

不過先前跟鵜鶘比賽宣告延期的獨行俠，目前仍因克雷伯新冠檢測呈現陽性，造成他跟布朗生、芬利史密斯、賈許理查生、鮑威爾等隊友都處隔離階段，最快下周才可陸續歸隊，如今隨著波爾金吉斯傷癒復出，整體陣容想要到齊還需等等。

黃蜂則以洛席爾18分最高，華盛頓與海沃德各有16分，海沃德卻在下半場提前因為左臀拉傷離場治療，目前傷勢狀態還不明朗，最近表現出色的去年選秀探花「球弟」拉梅洛鮑爾今天卻陷低迷，全場投8中2，只拿4分、5助攻與7籃板。

(中時 )