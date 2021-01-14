國內院內感染再現，但中央流行疫情指揮中心卻是在事發隔日下午才公布。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，因為這段時間都在疫調、訪查足跡，進行核對等，晚上、早上都有開會，採檢人員和醫院院長整個晚上都沒睡。

陳時中今接受《周玉蔻嗆新聞》專訪時指出，禮拜一得知院內感染後，就先檢驗了一部分的人，確認密切接觸者是否感染，才能決定下一步怎麼做，等到初步採檢結果出爐，當晚8、9點指揮中心就和醫院、桃園衛生局視訊開會。

陳時中表示，經過情況的彙整，指揮中心當下便做出很大的決定，要針對大夜班人員進行採檢，也把休假的人、陪病的人半夜召回，晚上11點開始採檢，醫院院長、採檢人員整個晚上都沒睡。

經過整夜忙碌，禮拜二早上7點半、9點半到下午1點陸續傳來檢驗結果，陳時中說，當時得到的基本上都是好消息，至於醫院的環境，其實病毒在溫度等特定條件下，最長只能停留72小時，大部分都是24小時就沒有病毒，衛生單位也第一時間消毒，去過這些地方的人，去過的事實已經形成，只能提醒有症狀的要看醫生。

(中時 )