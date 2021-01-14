去年起中國大陸多區限電，被不少中外媒體指是抵制澳洲煤炭進口導致，北京方面解釋是冬季異常寒冷和復工需求過大，仍被懷疑，但現在日本供電也拉警報，該國媒體指出是創紀錄寒流連續襲擊導致取暖電力需求大增、發電燃料短缺，似乎可佐證中方之前說法。

日本致力於減碳，主要發電燃料是液態天然氣，相關供電占全國約４成，但液態天然氣庫存短缺，媒體預估供電會持續吃緊。去年10月日本政府曾宣布會朝向2030年停止燃煤火力發電方向努力，電力公司J-Power位於長崎縣的松島火力發電廠上周因碎煤設備故障停止運轉，原本修復速度也不快，現在卻由於電力吃緊，準備緊急啟動，改用重油為燃料。

資料顯示，日本全國各地近期電力使用率都超過95%，12日晚間關西地區甚至到達99%，若再往上就會面臨減壓供電、停電。日媒指出，電廠採購液態天然氣都是長期合約，但電力需求暴增超過預期，以至於未能提前確保存量，追加採購現貨也需要2個月左右才能到位，因此供電吃緊短期無解。

分析指出，日本電企雖已不計成本加速採購，但東北亞全境都陷入寒流之中，各國也都在搶，增加進貨難度。1月上旬液態天然氣亞洲現貨價已漲至每百萬英熱(BTU，約等於1055焦耳)21美元，是1個月前2.6倍，也有消息人士告訴《日本經濟新聞》，日本西部有部分電企天然氣庫存已經見底。

與供電吃緊情況類似的還有汽車製造商因缺乏車用半導體減產。此現象去年12月首先在大陸浮現，被不少中國虛假宣傳和崩潰論者大肆宣揚，但本周起包括福特、豐田、本田等各國車企也因同樣問題開始減產，中國大陸僅是因為率先復工和大量生產，該現象才最先發生。

有分析指出，去年疫情爆發後，汽車由於產品生命周期長難以應對短期風險紛紛停產，期間半導體產能被智慧型手機、電腦等疫情下需求產品搶走，加上3C相關半導體利潤較高，製造業者會優先處理，因此車用半導體搶不回產能才導致全球短缺。

(中時新聞網)