教士是季後動作最大的球隊，他們先後簽下賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)、達比修有，先發陣容已經傲視國聯了，不過補強還沒停止，據美媒報導，教士又看上了前洋基、目前是自由球員的田中將大，假如成真，那教士的先發輪值相當豪華。

知名美媒《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，在取得史奈爾跟達比修有後，教士仍對多名自由球員投手做調查，其中就有田中將大。除了因為田中和達比修是同鄉好友以外，去年剛加入教士的投手教練羅斯柴德(Larry Rothschild)於2014至2019年是洋基投手教練，過去曾陪伴田中將大走過TJ手術的復健，兩人已經有一定的信任程度。

雖然洋基先發輪值還有多達3個空缺，不過目前留人的態度不明顯，簽回打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)才是首要任務，除了田中將大以外，傑哈普(J.A. Happ)、派克斯頓(James Paxton)也進入自由市場，塞弗瑞諾（Luis Severino）又動了TJ手術，今年球季報銷，赫曼(Domingo German)則在多明尼加聯盟表現不佳。

田中即使動過TJ手術，不過仍是大聯盟有壓制力的投手之一，假如洋基不想超過2.1億美元的奢侈稅門檻，大約只剩3500萬美金能在休賽季運用，洋基首要任務是簽回打擊王勒瑪修，那大概要花費2000至2500萬美金，剩下的錢可能無法讓田中點頭，因此假如教士花大錢網羅，田中也許會從東岸轉為西岸效力。

(中時 )