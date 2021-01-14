2屆賽揚獎得主克魯伯（Corey Kluber）自行舉辦測試會，盼能獲得球隊青睞，根據《ESPN》報導指出，約有25支球隊到場觀看測試會，他也繳出令人印象深渴的表現，力求一搏東山再起的機會。
克魯伯在測試會上投了30球，不過其中也凸顯失速的問題；克魯伯在2018年最後一個完整賽季時四縫線均速還能到92英里，但近2年3度受傷，也讓他球速下滑，測試會中球速約在88至90英里，他希望能在春訓之前提升球速。
據外媒報導，除了克魯伯外，兩名後援投手史瓦札（Anthony Swarzak）與西謝克（Steve Cishek）兩人也都有登板投球。
此次測試會吸引約25支球隊前來，包含響尾蛇、紅襪、紅人、老虎、馬林魚、雙城、大都會、洋基、海盜、光芒、藍鳥、印地安人和國民等隊都來觀看。
克魯伯曾在2014、17年兩度拿下美聯賽揚獎，但近2年3度受傷，2019年接連遭遇右前臂骨折、腹斜肌拉傷等傷勢挑戰，之後他被印地安人交易至遊騎兵隊，但去年第一場比賽發生右肩肌肉撕裂傷，僅出賽一場又整季報銷，過去2季因傷只出賽8場。
(中時 )
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