前女團「KARA」人氣成員具荷拉，在閨密雪莉離世1個月後也步上絕路，結束28年人生，去年底才傳出她的官方推特莫名更新近況，嚇壞粉絲們，她剛離世滿一周年，IG又驚傳出現成人廣告，令粉絲們十分憤怒，心疼具荷拉連離世後都不平靜。

2018年11月，具荷拉被發現在家輕生離世，在此之前她受到一連串打擊，包括越鬧越兇的合約風波，還有和髮型師前男友的感情糾紛，閨蜜雪莉的離世更是成為壓垮駱駝的最後一根稻草，儘管當時具荷拉孩哭著開直播，表示自己會連雪莉的分堅強活下去，然而不到幾個月，她也步上閨密後塵。

具荷拉過世後，所有的社群平台帳號都還留著，讓粉絲能夠緬懷她，但日前她的IG帳號卻疑似受到駭客攻擊，出現成人廣告，儘管駭客很快就將貼文刪除，但還是立刻掀起公憤，讓不少粉絲相當痛心，直呼具荷拉生前已經受盡折磨，連過世後駭客都不放過她。

事實上，具荷拉的帳號已經不是第一次被盜，去年底推特帳號莫名出現新貼文，寫著「123」、「9ld9c」等文字，由於該帳號還有72萬人關注，她過世時隔一年出現新動態，當下許多粉絲都嚇壞，回過神來發現是駭客作亂紛紛狂譙，沒想到如今又再發生相同事件。

(中時新聞網)