社區規畫師巧手打造、居民共同維護，由新豐鄉文創協會完成的「改造新豐公園」，獲得「2020第8屆台灣景觀大獎」中社區營造、地方創生類的佳作獎，該公園雖為20多年的老公園，卻因社規師翻轉，成為竹縣唯一提供6歲以下孩童，使用使用天然原木、砂石、無鉛無毒天然顏料的公園。

新豐公園位於忠孝村，占地面積約為3000坪，改造前已是周邊居民休閒遊憩的去處，不過因部分區域年久失修，無法提供兒童遊戲，經由新豐鄉9位社區規畫師，在2018、2019年分2階段提案，逐步改善兒童遊戲區。

新豐公園由新豐鄉文化創意發展協會計畫、改造，增設幼兒也適用的天然遊具。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新豐公園由新豐鄉文化創意發展協會計畫、改造，成功翻轉老舊公園。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新豐鄉文化創意發展協會首先移除破舊設施，並重新規畫植栽，設置大型沙坑，並以天然素材打造遊具，讓兒童可攀爬、遊戲；第2階段則是打造樹屋平台、秘密基地，延伸公園範圍，也使新豐公園成為在地「遛小孩」好去處，增加居民及孩童的使用率。

在改造過程中，團隊也邀請鄰近的山崎、松林國小以及愛丁堡幼兒園學童共同參與討論，新竹縣政府交通旅遊處長游志祥也說，在改造後，幼兒園學童也共同維護公園，十分可愛。

此公園由交旅處參加「2020第8屆台灣景觀大獎」，從去年度由社規師完成的30個亮點脫穎而出，參加「社區營造類、地方創生類」競賽並獲得佳作，縣長楊文科也肯定9名社規師的努力，成功翻轉老舊公園。「台灣景觀大獎」為中華民國景觀學會為表揚傑出景觀作品而設置獎項，旨在期許各界提高對於景觀及專業的重視。

(中時 )