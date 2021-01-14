橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）所推出之VIPer31高功率配置型高壓轉換器IC是VIPerPlus系列的最新產品，可提供高靠性之穩健的功率轉換器，符合節能生態設計規範，同時還能節省物料清單（BoM）成本。

VIPer31十分適合設計常用的離線AC/DC轉換器拓撲，包括隔離和非隔離型反激式、降壓和降升壓轉換器。這款高功率配置的轉換器IC整合度很高，實際應用時僅需使用極少的周邊元件，可以只要採用小尺寸的平價PCB，就可開發設計符合經濟效益的電源產品。

空載功耗低於20mW的高轉換效率，搭配230VAC輸入電壓，使VIPer31適合設計大型或小型家電、空調、智慧家庭或大樓自動化、照明、電表和馬達控制的開關電源（switched-Mode Power Supply，SMPS）。

該IC內嵌30kHz、60kHz和132kHz可供選擇的頻率震動PWM控制器，以及800V雪崩加固型MOSFET功率級、高壓啟動電路、sense FET電流偵測感測器、直接回饋誤差放大器、無輔助繞組的內部電源，並採用無鉗位設計。

4.5V至30V的寬Vcc電源電壓有助於簡化VIPer31本身的電源設計。此外，24VDC漏極啟動電壓可以進一步節省外部電路成本，並具備寬AC輸入電壓範圍，以強化晶片在消費性和工業領域的應用彈性。

新產品還內建了過壓和欠壓保護、軟啟動、短路保護、跳脈衝保護和熱關斷功能。VIPer31現已量產，其採用SO16N封裝。

(工商 )