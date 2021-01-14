在美國消費技術協會今日舉辦的CES 2021上，展示多項正在改進消費者生活、工作以及娛樂方式的技術創新。AMD（超微）總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）在主題演講中重申高效能運算對於人們日常生活的重要性，以及在生活和工作中數位轉型的加速推展如何助力創造未來的光明前景。為實現如此美好的未來，蘇姿丰發表筆電專用的全新高效能行動處理器陣容，並展示即將推出專用於資料中心的新一代伺服器處理器。

蘇姿丰表示，AMD深感自豪能扮演各種產品、服務以及體驗的核心要角，協助人們在逐漸邁向「數位先行（digital first）」的世界中發揮生產力、學習、溝通以及娛樂。我們致力於突破極限，與業界合作夥伴攜手塑造人們在PC、遊戲、資料中心以及雲端領域的無窮可能性。

眾多合作夥伴在蘇姿丰的主題演講中亮相，包括惠普執行長Enrique Lores、聯想執行長Yang Yuanqing、盧卡斯影業技術副總裁Francois Chardavoine、Mercedes-AMG Petronas一級方程式（Formula One）車隊賽車手Lewis Hamilton與隊經理暨執行長Toto Wolff以及微軟產品長Panos Panay。每位來賓都闡述他們如何與AMD合作，攜手為全球各地的人們提供振奮人心的產品、服務以及體驗。例如，一級方程式賽車世界冠軍Lewis Hamilton則介紹了高效能運算在賽車中所扮演的角色，從賽車的設計與測試，到分析賽事資料以爭取競爭優勢。

此外，多位科學研究人員闡述AMD EPYC與AMD Radeon Instinct額外挹注12 petaflop的運算力如何讓他們加速包括COVID-19在內各種傳染疾病的研究工作。

AMD在CES 2021再次展現一貫的執行力，展示雄心勃勃的產品時程計畫。蘇姿丰宣布了擁有業界領先效能與高效率Zen 3核心的全新AMD Ryzen 5000系列行動處理器，並首次公開展示即將發布的針對資料中心、雲端服務以及高效能運算所設計的AMD第3代EPYC伺服器處理器。

(工商 )