全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）推出一系列紅外線VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）泛光照明器，協助工業製造商運用2D和3D光學感測技術，為機器、協作機器人，自動導引車輛或其他智慧設備開發創新的應用。

由於包括VCSEL和散光器（Diffuser）等所有元件均由ams內部生產管控，以確保品質以及關鍵零組件的供應，全新EGA2000泛光照明器可提供均勻、嚴格控制和高輸出功率的照明效能。這對於快速發展中諸多使用測距、物件偵測、臉部識別等技術的應用至關重要，因為這些應用採用了2D甚至飛時測距（ToF）或立體視覺（SV）的更加複雜的3D感測技術。

3D感測首先應用在手機中的人臉識別。現在，它已成為一種成功的技術並在工業大規模市場中被廣泛採納，例如機器人技術中的物件尺寸偵測、環境的3D映射可支援自動導引車輛（AGV）的運作，包括自動吸塵器和割草機等、工業系統中的臉部識別應用，例如電子支付亭和智慧夜視相機。

ams的3D感測模組和解決方案資深行銷總監Markus Luidolt表示，物流和倉儲，家庭和建築自動化以及工業4.0等市場的創新速度非常驚人。許多新產品類別的大規模市場正在興起，例如家庭清潔機器人、協助人類工廠作業員的協作機器人以及AGV取代倉庫中的傳統堆高機。EGA2000系列出色的光學效能及其提供的多樣性選項，提供工業領域更可靠的測距和深度圖，以更少的設計迭代和更少的系統調校以加快產品上市速度。此外，為了支援客戶對工業產品的研發投資，以滿足各種挑戰性應用，EGA產品自始即從長期供應來規劃。

EGA2000泛光照明器的出色光學效能是ams整合紅外線發射器架構的其中一項特色。匹配微光學以適合VCSEL發射器的特性，EGA2000照明器產生均勻的光束，並具有一致的矩形輪廓。這種緊密控制的照明特性和照明範圍（FoI，Field of Illumination）能力，與2D和3D系統中使用的IR影像感測器的視場相匹配，進而有效提高了反射光訊號的強度和完整性。

(工商 )