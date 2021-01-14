劍湖山（5701）世界的賞梅時間到了！為了搶食國旅商機，劍湖山元月優惠自今（1/14）日起正式展開，推出多項入園299元優惠活動，包括大專院校學生證上有3或5，以及司法人員、獸醫師、藥師、消防人員、元月壽星等，只要憑證購票均享優惠；當日壽星入園，憑證購票只要1元，活動優惠至1月31日。

劍湖山世界全台最大體感釣魚池-魔奇釣魚場，採用光跡定位、大型投影、體感偵測、3D立體圖形即時運算等技術，1月15日正式登場，自1月15日至3月1日活動期間，推出現場購票送50元折價券，還有機會參加抽獎活動。

劍湖山世界經理張華紋表示，2021年為劍湖山世界35周年生日，凡是35歲民眾（1986年1月1日至12月31日出生者）至2021年12月31日，都享有350元的兒童優惠價；大專院校學生，憑學生證的數字有3或5，本人可享299元入園，同行只要500元，限購4張；劍湖山渡假大飯店推出兩人成行一泊一食加夜間秀，每房3,500元。

張華紋說，劍湖山世界自1月16日起，表演節目更新為「歡樂花樣嘉年華」，內容包括多國的舞蹈表演、魔術、雜耍、特技等，每天13：30和20：00在園內的彩虹劇場演出；每周六日15：30於摩天輪前，還有戶外街頭表演。

劍湖山受到疫情影響，2020年營收4.60億元，年減16.06％；2020年前三季每股虧損0.29元。劍湖山在下半年報復性國旅的激勵下，2020年無論營收與虧損幅度，均已明顯縮小。

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