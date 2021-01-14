被新冠病毒無情摧殘的2020年，很多公司都苦哈哈地縮衣節食，有的甚至撐不下去乾脆就關門大吉。不過，在日本政府大撒錢推出紓困方案下，2020年日本破產企業竟然創下31年以來最低家數。

日本第一家信用報告機構東京商工研究(Tokyo Shoko Research)指出，2020年日本公司倒閉時，還負債至少1000萬日圓約9.6萬美元的有7773家，比沒有疫情的2019年還要少7.3％。同時，不僅是兩年以來，倒閉公司家數首次減少，也是自1989年以來最低的一年。1989年時，有7,234家企業破產倒閉。

根據報告內容，2020年經營不下去的企業內，僅有792家是因為疫情而破產。而這都要拜日本政府適時伸出援手。因為像不需要抵押品的無息貸款，對很多中小企業的資金流就起很大幫助作用。

東京商工研究表示，疫情重重打擊小本經營的餐飲和旅遊業。在2020年，倒閉負債低於1000萬日圓的小企業，增加23％為630家。並補充說，日本政府在8日宣布大東京區進入緊急狀態時，包括餐飲業在內很多產業都會被衝擊，在許多公司營運尚未恢復正常下，2021年破產企業數量應該會增加。

8日，在日本於2020年，首次宣布進入緊急狀況後的9個月，大東京地區再次進入緊急狀態。此外，13日緊急狀態再擴大實施至到大阪東京等主要西部城市。

2020年，若按破產公司數量最少的產業來看，資通約佔22.1％，其次是零售業的14.3％，家數為1,054並創1991年以來數量最低一年。這都要拜宅經濟之賜，對食品和飲料一直有需求。

不過，包括飯店和住宿業的服務業就沒這麼幸運，2020年倒閉業者增加1.1％，至2,596家並連續五年增加，還是因為疫情影響所致。

(時報資訊)