馬光-KY(4139)2020年自結稅後淨利7710萬元，創歷史新高，不過，今日多頭淡定以對，股價僅能勉強維持在平盤上方。

馬光2020年合併營收新台幣9億1172萬元，年減少11％，主要受新冠肺炎疫情影響，新加坡上半年度封城兩個月導致門診時間減少，下半年已見恢復；合併營收雖然減少，然受惠整體營運體質明顯改善，公司2020年自結歸屬於母公司稅後淨利為7710萬元，EPS1.81元，分別較2019年成長14％及12％，均創歷史新高，其中以天津馬光獲利為去年的4.5倍表現最為亮眼。

馬光2020年在本業表現明顯轉佳，其中天津馬光營運表現大幅增長為主要關鍵。馬光表示，2020年天津馬光營收較2019年成長14％，獲利則多達4.5倍；天津馬光2020年採用大數據分析檢視糖尿病病患用藥情形，針對濫用藥物導致成本較高之病患採不主動續約之方式，藉以提升糖尿病慢病管理業務之毛利率，亦用大數據分析淘汰效益不彰的醫療服務，並優化營運質量，推升天津馬光2020年毛利率及淨利率大幅改善。

馬光對未來展望持樂觀審慎態度，天津馬光預計未來每年開設至少3家社區醫療診所，新加坡馬光則規畫未來3年內將再開設12家中醫婦幼專科診所、天津馬光及新加坡馬光更規畫開展互聯網醫療業務並啟動跨國雲端醫療支援、利用互聯網醫療資源持續擴展糖尿病慢病管理業務，並持續利用大數據分析提升毛利率，公司整體業務中長期發展動能十分可期。

(時報資訊)