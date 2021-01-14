台股驚驚漲，自去年11月初萬三關卡來到昨(13)日的15,769點，僅花了2個月，因此短線上高檔調節的可能性增加，近期財報訊息或外資買盤均有望增添股價波動，值得投資人留意。富邦投信投資處資深副總余美香建議，股市位居高檔之際，投資人可從「永續＋高股息」兩個思考面向來留意投資標的。在股市位居高檔之際，價值型投資更為重要！

隨美股持續勁揚，台灣加權指數也逐步逼近萬六大關的歷史高位，儘管全球持續受到疫情干擾，但隨著疫苗推出、美國紓困補助的施行、加上美國民主黨完全執政有利於未來經濟法案推動，配合各國貨幣寬鬆政策下，均降低市場的不確定性，並支持美股及相關國際股市表現。

而在產業面上，除了中長期持續看好5G產業及電動車之外，蘋果新機的熱銷預期、近期持續缺貨狀態的半導體業，再加上遠距/居家商務興起，同樣也是長期趨勢看佳，企業獲利展望正面，有利於支撐台股後續表現。惟短線上台股漲多，雖台股中長期展望仍維持正面，下檔仍有產業趨勢及資金面支撐，指數有機會持續震盪走升，但短線上波動風險也相對增加，而部分人氣股或強勢股亦有面臨估值偏高的問題，均造成投資人在操作上或是管理資產配置上的難度。余美香認為，股市高檔期價值型投資更為重要，永續投資面向值得關注，而股息具有更重要的角色地位。價值型投資的重要性可從過去3季的台股表現來說明，台股從2020年3月最低點的8,525點起算至現在逼近萬六大關，僅3個季度即迅速上漲逾80%，而在經過一輪快速飆漲後，先前由成長型股票所帶動的漲勢，可能隨著部分標的面臨估值偏高而有所趨緩，此時價值型的投資更為重要，如具有基本面支撐但基期相對低、估值相對合理的族群或個股，後續表現空間也相對較多。

(時報資訊)